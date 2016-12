Calcio, Nazionale: Gabriele Oriali è il nuovo team manager

25 agosto 2014 A - A

Roma, 25 ago. (LaPresse) - Gabriele Oriali sarà il Team Manager della Nazionale. L’accordo, raggiunto di concerto con il ct Antonio Conte, è stato ufficializzato dal presidente federale Carlo Tavecchio, impegnato a Vicenza per l’inaugurazione della mostra ‘Eroi del calcio – Storie di calciatori’. Campione del Mondo nel Mundial ’82, Oriali ha collezionato 28 presenze in maglia azzurra. Dopo una lunga carriera da calciatore con le maglie di Inter e Fiorentina, con due scudetti e due Coppe Italia conquistate in nerazzurro, ha lavorato a lungo come dirigente nei quadri di diverse società italiane tra le quali Bologna, Parma e Inter.