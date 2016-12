Calcio, Liga: esordio ok per Real Madrid, 2-0 al Cordoba

25 agosto 2014 A - A

Madrid (Spagna), 25 ago. (LaPresse) - Buona la prima per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nel match valido per la prima giornata di Liga, i Blancos si sono imposti, a fatica, per 2-0 sul neopromosso Cordoba. A sbloccare il risultato, al 30' del primo tempo, il colpo di testa vincente di Karim Benzema su angolo. Nella ripresa, all'ultimo minuto, il raddoppio firmato da un gran destro di Cristiano Ronaldo. Prestazione positiva per il nuovo acquisto James Rodriguez, sostituito a metà ripresa da Isco.