Calcio, dall'Inghilterra: Eto'o ad un passo dall'Everton

Londra (Regno Unito), 26 ago. (LaPresse) - Samuel Eto'o è ormai ad un passo dall'Everton. Il 33enne attaccante camerunense, secondo 'Sky Sports', sosterrà oggi le visite mediche e firmerà con i 'Toffees' un contratto biennale, giusto in tempo per scendere in campo sabato nel match di Premier League contro la sua ex squadra, il Chelsea, a Goodison Park. Proprio con i Blues Eto'o ha siglato 12 gol in 35 gare nella scorsa stagione. Il camerunense era inseguito da molte squadra di Premier League, come Qpr e Liverpool, mentre in Italia era stato accostato al Milan e alla Roma. All'Everton si unisce con un altro ex Chelsea, Romelu Lukaku.