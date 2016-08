Calcio, Balotelli: Lascio Milan con tristezza,gli sarò per sempre grato

26 agosto 2014 A - A

Milano, 26 ago. (LaPresse) - "Lascio Milano con tristezza, ma so che renderò ancora tutti orgogliosi andando avanti. Forza Milan! Gli sarò per sempre grato". Fresco di passaggio al Liverpool, Mario Balotelli saluta il Milan e i suoi tifosi in un post sulla sua pagina Facebook. "Mentre sto per aprire un nuovo capitolo - scrive l'attaccante - vorrei ringraziare i tifosi del Milan che hanno dimostrato incredibile lealtà e fiducia in me. Voglio anche ringraziare l'ottimo staff, che ha dimostrato eccezionale pazienza ed assistenza nel corso degli anni". "Soprattutto - aggiunge Balotelli - voglio esprimere una gratitudine senza fine ai miei compagni che mi hanno sostenuto dentro e fuori dal campo, proprio come fa la mia famiglia". "Il vostro cameratismo sarà sempre apprezzato - conclude - ho imparato tanto da tutti voi".