Liverpool (Regno Unito), 25 ago. (LaPresse) - Mario Balotelli ha firmato il contratto con la sua nuova squadra, il Liverpool. Lo annuncia il club inglese su Twitter. "Il 24enne giocatore ha firmato un contratto a lungo termine con il Liverpool e diventa il nono acquisto del club in questa estate", si legge nel post. Lo stesso SuperMario ha commentato il suo arrivo nelle file dei Reds sulla sua pagina ufficiale: 'Ynma! Come on Liverpool!', questo il tweet del giocatore in arrivo dal Milan.