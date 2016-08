Bye bye Balotelli, luci ed ombre al Milan e nuova fuga dall'Italia

26 agosto 2014 A - A

Milano, 25 ago. (LaPresse) - Dall'Inter al Manchester City, dal Milan al Liverpool. A un anno e mezzo dal suo approdo in rossonero, Mario Balotelli compie nuovamente il percorso fatto nell'estate del 2010, quando lasciò la Serie A per approdare in Premier League. Oggi come allora, 'Supermario' se ne va lasciando dietro di sé strascichi polemici. Nel 2010, anno del triplete, l'attaccante nato a Palermo ruppe con Mourinho e l'ambiente nerazzurro. Quest'estate invece lo strappo si è verificato in nazionale più che a livello di club. 'Supermario' doveva essere il trascinatore dell'Italia nella spedizione in Brasile, invece è stato tra i principali indiziati del fallimento al Mondiale, per lo più 'scaricato' dai senatori del gruppo e dal ct Cesare Prandelli che gli aveva consegnato le chiavi della squadra.